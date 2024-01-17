Намагався врятувати 2-річну онуку, але обидва загинули: трагедія у Самборі на Львівщині (фото)

У Самборі на Львівщині загинули дідусь і 2-річна онука під час пожежі. Про це повідомляє ДСНС, передає НСН.

Пожежа виникла 16 січня в одноповерховому 3-квартирному дерев’яному житловому будинку.

Надзвичайники врятували жінку 1965 року народження, яка стояла на балконі й кликала на допомогу.

На жаль, у приміщенні було виявлено тіло власника квартири 1962 року народження та тіло його онучки, 2021 року народження.

Імовірно, дідусь намагався врятувати дитину, накривши її собою….

Трагедія у Самборі на Львівщині: фото

Ще новини України: Під ногами тріскався лід, дитина кликала на допомогу: на Львівщині врятували 12-річну дівчинку