Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
КиївПодії

У Києві загорілася школа – евакуювали 665 дітей

Адмін сайту
У Києві загорілася школа – евакуювали 665 дітей

У Києві загорілася школа 14 грудня. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН. Рятувальники ліквідували займання.

Сьогодні зранку в підвальному приміщення навчального закладу у Святошинському районі столиці сталося коротке замикання електропроводів з подальшим горінням.

У Києві загорілася школа – евакуювали 665 дітей

Зі школи на свіже повітря було евакуйовано 665 дітей та 60 працівників.

У Києві загорілася школа – евакуювали 665 дітей

За близько півгодини загорання ліквідовано на площі 5 кв. м.

У Києві загорілася школа – евакуювали 665 дітей

На щастя, постраждалих немає.

У Києві загорілася школа – евакуювали 665 дітей

Ще новини України: На Київщині знайшли мертвими 4-річного хлопчика та його батька – названо причину трагедії

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×