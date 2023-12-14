У Києві загорілася школа 14 грудня. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН. Рятувальники ліквідували займання.

Сьогодні зранку в підвальному приміщення навчального закладу у Святошинському районі столиці сталося коротке замикання електропроводів з подальшим горінням.

Зі школи на свіже повітря було евакуйовано 665 дітей та 60 працівників.

За близько півгодини загорання ліквідовано на площі 5 кв. м.

На щастя, постраждалих немає.

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