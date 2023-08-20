У Кривому Розі вийшли на маршрути 10 безкоштовних турецьких автобусів GULERYUZ

У Кривому Розі вийшли на маршрути 10 безкоштовних турецьких автобусів. Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає НСН.

За словами Вілкула, автобуси GULERYUZ, які тепер перевозитимуть мешканців Кривого Рогу, точно такі як у Стамбулі та багатьох європейських країнах. З двигунами “Мерседес”, кліматконтролем та багатьма іншими важливими опціями.

За рахунок безкоштовного проїзду у трамваях, тролейбусах, швидкісному трамваї та комунальних автобусах криворізькі родини економлять від кількох сотень до кількох тисяч гривень на місяць. Нагадую, що в інших містах нашої області ціна проїзду від 8 грн. в електротранспорті до 17 грн. на автобусах, – написав Вілкул

Він не розповідає про джерела фінансування проїзду, але, вірогідно, з міського бюджету. То ж назвати проїзд безкоштовним все ж таки не можна – його оплачують містяни зі своїх податків.

У Кривому Розі вийшли на маршрути 10 безкоштовних турецьких автобусів

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