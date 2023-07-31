Коли надається відпустка військовому за сімейними обставинами і на який термін

Під час дії воєнного стану вносились зміни до деяких нормативно-правових актів, які стосуються відпусток військовослужбовців. Коли надається відпустка військовому за сімейними обставинами у 2023 році.

Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Згідно із Законом “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану”, термін, на який військовослужбовці можуть йти у відпустку, збільшено до 30 діб на рік.

Відпустка може надаватися частинами, але не більше 15 календарних днів. Кожна із частин відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Коли надається відпустка військовому за сімейними обставинами 2023

Крім зазначених 30 діб, військовослужбовцям також може надаватися відпустка за сімейними обставинами терміном до 10 днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Перелік обставин для надання відпустки за сімейними обставинами військовослужбовців під час війни

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення:

У разі укладання військовослужбовцям шлюбу надається до 10 календарних днів.

У разі тяжкого стану здоров’я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини, чи особи, в якого військовослужбовець перебував на вихованні надається відпустка до 7 днів без урахування часу, необхідного для проїзду на місце проведення відпустки та назад.

У випадках тяжкого стану здоров’я або смерті інших родичів (рідних) надається відпустка до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

У випадках пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім’ю військовослужбовців або кревних рідних чи шлюбу – до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця у сім’ї необхідна – надається за рішенням командира (начальника) військової частини та надається один раз протягом календарного року.

За сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення надається відпустка не більше 10 днів у особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, в особливий період під час дії воєнного стану без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2 діб в один кінець.

Щоб оформити відпустку за сімейними обставинами, потрібно написати рапорт безпосередньо на ім’я командира частини, додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Це може бути медична довідка, свідоцтво про народження, про смерть інше.

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