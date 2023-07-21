Вода у Кривому Розі буде! Знайдено рішення для 500 тисяч мешканців (відео)

Вода у Кривому Розі буде! Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає НСН. Зазначимо раніше мешканців попереджали, що більша частина міста може залишитися без централізованого водопостачання вже у серпні 2023 року, коли повністю обміліє Південне водосховище. Але знайдено рішення, яке врятує людей від такого розвитку подій.

Станом на 21 липня вже пішла вода до Південного водосховища з першої труби КРЕСівського проекту. Це альтернативний проєкт, який реалізували у Кривому Розі.

Запуск був важким, зайняв дві доби. Без проектної документації (це б зайняло три місяці), з гідравлічними розрахунками “на коліні”, але вода пішла. Це ще не перемога. Заощаджувати воду ми будемо ще кілька місяців, але в середині серпня для п’ятисот тисяч людей вода не зникне і “Південне” не висохне, – розповів Олександр Вілкул

Він додав, що проект реалізовано без залучення підрядників трудовим колективом міськводоканалу Кривого Рогу за гроші самого підприємства, обласного та міського бюджетів”.

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