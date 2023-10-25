Зламана шия і набряк мозку: у Чорноморську жорстоко побили і пограбували військового

У Чорноморську жорстоко побили і пограбували військового. На нього посеред вулиці напала група чоловіків. Відео нападу оприлюднили у мережі. Про цей жахливий інцидент на Одещині повідомляє місцеве видання Думская, передає НСН.

Інцидент стався на вулиці Лазурна. З кишень військовослужбовця зникли банківські картки, телефон і військовий квиток. Він сам – у важкому стані. Родичі потерпілого повідомляють, що військовий дістав перелом шиї та набряк мозку.

У поліції повідомили, що особи нападників встановлені. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ). Після отримання висновків експертів щодо тілесних ушкоджень, кваліфікація може бути змінена.

У Чорноморську жорстоко побили і пограбували військового: відео

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