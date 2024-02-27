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Трирічна дитина загинула на пожежі, ще двоє постраждали: трагедія на Донеччині

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Трирічна дитина загинула на пожежі, ще двоє постраждали: трагедія на Донеччині

Трагедія на Донеччині сталася 27 лютого. Про це повідомили у ДСНС, передає НСН.

На пожежі загинула 3-річна дитина, ще 2 дівчинки постраждали. Займання виникло в літній кухні приватного домоволодіння у смт Шабельківка Краматорського району.

Під час гасіння в одній із кімнат будівлі вогнеборці виявили тіло 3-річної дитини. На пожежі також постраждали дві дівчинки 9 й 10 років. Діти госпіталізовані до опікового відділення міської лікарні.

Трирічна дитина загинула на пожежі, ще двоє постраждали: трагедія на Донеччині

Трирічна дитина загинула на пожежі, ще двоє постраждали: трагедія на Донеччині

Трирічна дитина загинула на пожежі, ще двоє постраждали: трагедія на Донеччині

Пожежу ліквідували на площі 30 кв. м.

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