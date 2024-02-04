У будинку згоріли троє людей, серед них дитина – трагедія під Краматорськом

Трагедія під Краматорськом сталася сьогодні, 4 лютого. Тут на пожежі загинули 3 людей, серед яких дитина. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Загорання сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі.

У ході розвідки та ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла 2 дорослих та дитини.

Пожежу ліквідовано, її причини встановлюються.

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