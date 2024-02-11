Росіяни на Донбасі створили «цар-поїзд» з 2100 вагонів: як він може зашкодити ЗСУ

Росіяни на Донбасі створили «цар-поїзд» з 2100 вагонів довжиною близько 30 кілометрів. Про це повідомляють аналітики DeepState і пояснюють, навіщо окупанти це зробили, передає НСН.

На окупованій Донеччині окупанти створили незвичну лінію оборони. Для цього вони використали понад 2 тисячі залізничних вагонів.

Зазначається, що “цар-потяг” — безперервна конструкція з товарних вагонів, розтягнувся на 30 км по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Для цього використали близько 2100 вагонів різного типу.

Росіяни на Донбасі створили «цар-поїзд»: радарні знімки

Зведення цієї вагонної багатоніжки почалось у липні 2023 року. Для побудови, вочевидь, використовувався рухомий склад, вкрадений з тимчасово окупованих територій. Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла — перешкода для просування Сил Оборони, — вважають аналітики DeepState

На їх думку, цю конструкцію можна розглядати як окрему лінію оборони, бо пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко. Також на цій ділянці фронту буде неможливий рух техніки без пробиття “коридору”.

Наведені радарні знімки — загальнодоступні, для розуміння масштабів цього утворення. Побудова “потягу” верифікована нашою командою візуально на знімках за різні періоди часу, – зазначають аналітики

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