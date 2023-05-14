«Це не ранковий туман» – ось як виглядає сьогодні Бахмут, моторошні фото

У мережі показали фото, як виглядає сьогодні Бахмут, передає НСН. Над руїнами того, що ще недавно було чиїмись затишними оселями, здіймаються клуби диму. Моторошна картина апокаліпсису під назвою «руський мир».

Це не ранковий туман, це димові снаряди, якими російські сили закидали західні околиці, щоб під прикриттям диму вагнерівці продовжили штурм міста, – йдеться у коментарі до фото

Ось як виглядає сьогодні Бахмут

Тим часом, українські військові продовжують рухатися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Про це 14 травня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, протягом дня ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Захисники взяли в полон російських окупантів із різних частин.

“Один метр по складності виконання завдань вартує 10 км. У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої “, – сказала Маляр

Ще новини України: Як виглядав Бахмут до війни і на що місто перетворили російські окупанти тепер (відео)