Окупанти вдарили по складу Червоного Хреста в Херсоні – знищено гуманітарну допомогу

Окупанти вдарили по складу Червоного Хреста в Херсоні 20 грудня вночі. Приміщення вигоріло вщент, знищено запаси гуманітарної допомоги. Про це повідомив Червоний Хрест України і показав фото. Також обстріл прокоментували в Мінреінтеграції, передає НСН.

У Червоному Хресті зазначили, що росіяни вдарили по складу гуманітарної допомоги уночі. Унаслідок влучання та пожежі, яка виникла через нього, склад та запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, які зберігалися там, повністю знищені.

Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали. Робота над ліквідацією наслідків триває, – додали в організації

Зазначимо, що гуманітарні працівники, об’єкти та майно перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Атакуючи такі об’єкти, окупанти вкотре продемонстрували нехтування засадами міжнародного права, – йдеться у повідомленні мінтеінтеграції

Тут висловили підтримку Товариству Червоного Хреста України, яке від початку повномасштабного вторгнення надає гуманітарну допомогу мирному населенню.

Окупанти вдарили по складу Червоного Хреста в Херсоні: фото

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