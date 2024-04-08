Серед фігурантів мобілізований депутат, голови ВЛК і БФ: СБУ викрила нові «схеми ухилянтів»

СБУ викрила нові «схеми ухилянтів»: серед фігурантів – очільники ВЛК і благодійного фонду, а також мобілізований депутат.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок.

Серед них – голова районної військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільради.

За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила до 12 тис. американських доларів.

Тернопільщина

На Тернопільщині заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради.

Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.

Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи «Шлях». Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

Одещина

В Одеській області затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

Прикарпаття

На Прикарпатті нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні «маршрути» та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

Черкаська область

У Черкаській області затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував «посадами» у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

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