Швидка не приїхала: на Кіровоградщині помер молодий ветеран – рідні звинувачують медиків у бездіяльності

На Кіровоградщині помер молодий ветеран російсько-української війни – рідні звинувачують медиків у бездіяльності. Кажуть, що вони відмовили військовослужбовцю у наданні допомоги.

Трагічну історію розповів родич померлого ветерана Євгеній Завгородній, оприлюднивши допис у Фейсбуці, передає НСН.

За словами Євгенія, не стало його родича – Дмитра Заїки. Якому стало зле, а допомоги він так і не отримав.

Євгеній каже, що ветеран отримав важкі поранення на війні. І вже перебував дома.

Сьогодні поховали мого родича, Дмитра Заіку. Він був важко поранений на фронті. Але добили його місцеві медики, вірніше вони нічого не зробили і тим самим його вбили, – написав Євгеній 11 квітня

Він розповів, що Дмитрові стало зле о 9:00 ранку. Мама чоловіка телефонувала у швидку, говорила, що син помирає, а медики знаходили якісь причини, чому вони не можуть приїхати на виклик.

І це при тому, що до відділення було метрів 500, а нещодавно їм виділили нову швидку. Десь годину мати робила штучне дихання і масаж серця. Сусіди і син Діми, який теж добровольцем пішов на війну, їздили в лікарню кликати на допомогу. Не достукались. Син помер на руках у матері. Ось така ситуація. Я до сих пір не можу повірити, що таке трапилось в моєму рідному місті з рідними людьми. Співчуття матері та близьким. Винні мають бути покарані, – написав Евгеній Завгородній

Він додав, що трагедія сталася у місті Смоліно Кіровоградської області.

Під дописом чоловіка знайомі померлого ветерана висловлюють співчуття.

Матері Дмитра, дружині Олені і синам – щирі співчуття. Дмитро був гарною людиною і багато людей різного віку прийшли провести його в останній путь. Жахливо усвідомлювати, що цього могло не бути і цього мало б не бути! – написала, зокрема, Анна Карюкова

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