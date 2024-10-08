Шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю за минулу добу. Різною зброєю окупанти обстрілювали 13 населених пунктів.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передають «Новини України – НСН».
Шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю
Пʼятеро чоловіків і одна жінка дістали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю.
Впродовж доби окупанти завдали 392 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.
- Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці.
- 225 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Роботине, Малинівку та Малу Токмачку.
- 145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.
Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
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