Шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю за минулу добу. Різною зброєю окупанти обстрілювали 13 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передають «Новини України – НСН».

Шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю

Пʼятеро чоловіків і одна жінка дістали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю.

Впродовж доби окупанти завдали 392 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці.

225 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Роботине, Малинівку та Малу Токмачку.

145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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