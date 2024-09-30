Окупанти завдали 393 удари по Запоріжжю і поранили 16 людей

Окупанти завдали 393 удари по Запоріжжю за минулу добу і поранили 16 людей.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передають «Новини України – НСН».

Впродовж доби окупанти завдали 393 удари по 10 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гасанівці, Гуляйполю, Новодарівці, Рівнопіллю, Малій Токмачці та Малинівці.

170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

18 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку.

179 артобстрілів завдано по території Річного, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Внаслідок атак поранено 16 цивільних мешканців.

Надійшло 163 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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