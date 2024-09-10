Нічна повітряна атака 10 вересня: ворог цілив по критичній інфраструктурі, є поранені – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 10 вересня. Росія запускала по Україні «Шахеди» і ракети. ППО працювала у 13 областях. На жаль, є поранені і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 10 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу. Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Нічна повітряна атака 10 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні і по Києву зокрема від початку вересня. Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці. Про це повідомляють у КМВА.

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Київська область

Вночі ворог вкотре атакував Київську область ударними дронами.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникла пожежа лісової підстилки.

Крім того, в одному із населених пунктів пошкоджена господарська будівля.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Черкащина

Складна ніч минула на Черкащині із численними ворожими атаками. Про це інформує голова ОВА Ігор Табурець.

Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків, – йдеться у повідомленні

Зокрема, в обласному центрі двоє людей травмовані. Їм надана необхідна допомога. Також пошкоджено кілька будинків і об’єктів приватного бізнесу. Плюс мали займання сухої рослинності.

Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували.

Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом.

Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Сумщина

Уночі 10 вересня окупанти атакували інфраструктурні об’єкти у Сумській області, три “Шахеди” збила ППО.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Телеграмі

Вночі 10 вересня ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу “Шахед”. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені, – йдеться у повідомленні

В ОВА подякували захисникам неба. Про жодні наслідки атаки станом на ранок влада не повідомила.

Миколаївщина

У ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Дніпропетровщина

Протягом ночі у Дніпропетровській області тривала повітряна тривога. ППО «полювала» на ворожі цілі.

Результат – знищили 3️ «Шахеди».

Про це повідомили у ДніпроОВА

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