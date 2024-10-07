7 жовтня на фронті: вразили важливий об’єкт, ворог найактивніше наступає на двох напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот п’ятдесят сьому добу. Розповідаємо про ситуацію 7 жовтня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані “Новини України – НСН” надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

7 жовтня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 86 авіаударів, скинувши 109 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ та Козача Лопань Харківської області; Торське, Костянтинівка, Дружба, Дружківка, Торецьк, Краматорськ, Катеринівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Роздольне та Цукурине Донецької області; Новодарівка, Щербаки, Кам’янське та Полтавка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки.

біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки. За уточненою інформацією, ворог атакував 18 разів неподалік Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви н а Лиманському напрямку .

. Українські захисники відбили одну спробу потіснити наших воїнів поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку .

. У районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора на Краматорському напрямку за добу точилося дев’ять боїв.

за добу точилося дев’ять боїв. За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки.

росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового.

наші захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового. Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка.

минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка. Наші захисники відбили п’ять штурмів окупантів поблизу населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива, що на Времівському напрямку .

. Шість разів противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку .

. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, засіб ППО, одиницю спеціальної техніки та дві артилерійські системи.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили 14 танків, 31 броньовану машину, 64 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 96 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Також вранці стало відомо, що ЗСУ вразили важливий об’єкт окупантів цієї ночі.

Як повідомляє Генштаб, сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 661630 (+1160) осіб,

танків ‒ 8933 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) од,

артилерійських систем – 19156 (+64) од,

РСЗВ – 1223 (+7) од,

засоби ППО ‒ 972 (+2) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),

крилаті ракети ‒ 2615 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96) од,

спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 6 жовтня на фронті: ЗСУ завдають ворогу втрат і підривають наступальний потенціал