Один із наймасованіших обстрілів КАБами: на Запоріжжі загиблі і поранені

На Запоріжжі загиблі і поранені внаслідок ворожих обстрілів. Росіяни атакували прифронтові райони, зокрема використовуючи КАБи.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передають «Новини України – НСН».

Дві людини загинули, ще п’ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Запорізького району. Під завалами ще можуть залишатися люди. Рятувальні роботи тривають.

Впродовж доби окупанти завдали 197 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 11 авіаційних ударів по Новояковлівці, Комишувасі, Малій Токмачці та Білогір’ю.

64 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Полтавку та Малинівку.

Здійснено 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.

116 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

За словами Івана Федорова, росіяни знову активізували обстріли КАБами, і вчора була одна із наймасованіших атак за останні чотири місяці.

У мешканців прифронтових районів є буквально лічені секунди, аби дістатися укриття у разі загрози.

Стався один із наймасованіших обстрілів КАБами на Запоріжжі: відео

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