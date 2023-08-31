«Вибухи бомб зруйнували майже всю інфраструктуру у двох селах Херсонщини» – поліція показала наслідки ворожих атак

Вибухи бомб зруйнували майже всю інфраструктуру у двох селах Херсонщини, на місці будинків – вирви. Поліція показала наслідки ворожих атак в області, передає НСН.

Збройні атаки російської армії проти мирного населення та об’єктів інфраструктури на правобережжі Херсонщині не вщухають. З реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА окупаційні війська обстріляли населені пункти Бериславського та Херсонського районів.

Вкотре завдано авіаційного удару керованими авіабомбами по Ольгівці та Миколаївці. Потужними вибухами в цих населених пунктах зруйнована майже вся інфраструктура, на місцях житлових будинків лишилися фундаменти та вирви.

З дрону російські військові намагалися вдарити по Бериславу, завдяки оперативним діям поліцейських літальний апарат було знищено, люди не постраждали.

В Херсоні ворог бив по житловим кварталам та місцям можливої концентрації людей. Під обстрілами перебували центральна частина міста, мікрорайон «Корабел», ХБК, Антонівка. Зафіксовано пошкодження багатоповерхових та приватних будинків.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд місць подій, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів російських військ рф.

За минулу добу поліція відреагувала на 255 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 10 кримінальних проваджень за ст.438 «Порушення законів та звичаїв війни» ККУ.

Поліція показала наслідки ворожих атак у селах Херсонщини і в Херсоні: фото

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