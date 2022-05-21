У Харківський області на території Золочівської громади знайшли могили військових рф, у тому числі підполковника.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає NNS.

«До нас надійшли повідомлення, що знайдено могили на різних вулицях без будь-яких знаків, крім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили – для встановлення особи та їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих»,йдеться в повідомленні.

За словами Болвінова, усього було знайдено шість тіл у формі зс рф, один з них – підполковник Герасимов.

«Коли ми допитали місцевих мешканців, ми дізналися, що захоронили місцеві, тому що це “по православному”»,зазначив він.

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