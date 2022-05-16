На Харківщині один із батальйонів Сил територіальної оборони ЗСУ Харкова відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з рф.

Про це NNS дізнався з повідомлення Міноборони.

“227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м. Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону”, йдеться у повідомленні.

На відео військові доповідають про свої успіхи президенту Володимиру Зеленському.

“Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні”, доповідає один із військових.

Зауважимо, військовий на відео помилково називає датою зйомки 15 квітня, а не травня.

У Бєлгороді розповсюджують листівки із закликом повернути місто до складу України

В росії заявили, що не будуть капітулювати у війні з Україною