У Бєлгороді розповсюджують листівки із закликом повернути місто до складу України

У Бєлгороді розповсюджують листівки із закликом повернути місто до складу Харківської області України. Про це повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», передає NNS, посилаючись на Укрінформ.

Відомо, що поширенням листівок займаються “партизанські війська” так званого легіону “Свобода Росії”. Вони закликають відновити історичну справедливість та “повернути Бєлгород у лоно Харківської області”.

Нагадаємо, раніше в РНБО України допустили ймовірність перенесення бойових дій на територію країни-агресорки. Але це залежить від багатьох факторів.

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що можуть навіть з’явитись “Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки”.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заперечує, що українські війська завдають ударів по території Росії. Проте, в містах Бєлгород, Курськ, Брянськ постійно відбуваються таємничі “хлопки”, після яких горять склади боєприпасів, нафтобази та інші важливі стратегічні об’єкти.