Світ
Тег:

У Бєлгороді розповсюджують листівки із закликом повернути місто до складу України

Дата
У Бєлгороді розповсюджують листівки із закликом повернути місто до складу України

У Бєлгороді розповсюджують листівки із закликом повернути місто до складу Харківської  області України. Про це повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», передає NNS, посилаючись на Укрінформ.

Відомо, що поширенням листівок займаються “партизанські війська” так званого легіону “Свобода Росії”. Вони закликають відновити історичну справедливість та “повернути Бєлгород у лоно Харківської області”.

1 5

Нагадаємо, раніше в РНБО України допустили ймовірність перенесення бойових дій на територію країни-агресорки. Але це залежить від багатьох факторів.

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що можуть навіть з’явитись “Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки”.

2 5

Водночас, президент України Володимир Зеленський заперечує, що українські війська завдають ударів по території Росії. Проте, в містах Бєлгород, Курськ, Брянськ постійно відбуваються таємничі “хлопки”, після яких горять склади боєприпасів, нафтобази та інші важливі стратегічні об’єкти.

To Top