Полтавець писав для рф замовні антиукраїнські статті за гроші – подробиці

Житель Полтави писав для рф замовні антиукраїнські статті, чоловік співпрацював з так званим аналітичним порталом росії «Фонд стратегічної культури».

Про це НСН інформує з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який співпрацював з росіянами і писав для них за гроші замовні статті.

Чоловіку інкримінують державну зраду та виготовлення і поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, заперечення тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію, вчинені повторно (ч. 2 ст. 111, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України), йдеться у повідомленні.

За даними слідства, із червня 2022 року полтавець на замовлення порталу рф в якості «політичного експерта» за грошову винагороду писав статті. В них дискредитував керівництво держави та ЗСУ.

Також у своїх матеріалах, що стосувалися ракетних обстрілів об’єктів критичної інфраструктури України, торговельного центру в Кременчуці, житлового будинку в Дніпрі, він надавав цим подіям оцінку, яка вигідна російським кураторам.

Статті чоловік надсилав представниці порталу через месенджер. Після редагування їх публікували.

Щоб приховувати протиправну діяльність, полтавець писав під псевдонімами.

За висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, у текстах містилися висловлювання з ознаками пропаганди антиукраїнського характеру та підтримки дій рф. Збройна агресія представлялася як внутрішній громадянський конфлікт, повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Полтавській області.

Ще новини України: Щодо закордонних поїздок нардепа Куницького прокуратура відкрила провадження – що відомо