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Тег:
КриміналЛуцьк

В’язні організували шахрайський кол-центр – видурювали по 100 тис грн на тиждень

Журналіст
В'язні організували шахрайський кол-центр – видурювали по 100 тис грн на тиждень1
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У Маневицькій виправній колонії на Волині в’язні організували шахрайський кол-центр.

Про це повідомили в поліції Волинської області, передає НСН.

Як зазначається, троє ув’язнених створювали фейкові акаунти на одній із інтернет-платформ і продавали неіснуючі товари й послуги.

“Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі певних речей, вони переконували їх переказати оплату наперед. Для цього діяв навіть кол-центр, що створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів,  і, як результат, ті залишалися і без своїх коштів, і без придбаних товарів”, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатор – 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець Камінь-Каширського району та 30-річний лучанин. Обоє – потрапили до колонії за крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами.

В'язні організували шахрайський кол центр – видурювали по 100 тис грн на тиждень6

В'язні організували шахрайський кол центр – видурювали по 100 тис грн на тиждень5

В'язні організували шахрайський кол центр – видурювали по 100 тис грн на тиждень4

В'язні організували шахрайський кол центр – видурювали по 100 тис грн на тиждень

Жертвами шахрайської схеми ув’язнених стали десятки людей. За тиждень їм на різні картки надходило орієнтовно 100 тисяч гривень.

Під час обшуків у засуджених вилучили мобільні телефони, сім-картки, блокноти з чорновими записами та інші докази по справі.

Усім трьох в’язням уже оголосили підозру в шахрайстві, вчиненому  організованою групою в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 ККУ). Термін їх перебування в установах виконання покарань збільшиться. Їм додатково загрожує ув’язнення від 5 до 12 років.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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