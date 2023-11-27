В’язні організували шахрайський кол-центр – видурювали по 100 тис грн на тиждень

У Маневицькій виправній колонії на Волині в’язні організували шахрайський кол-центр.

Про це повідомили в поліції Волинської області, передає НСН.

Як зазначається, троє ув’язнених створювали фейкові акаунти на одній із інтернет-платформ і продавали неіснуючі товари й послуги.

“Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі певних речей, вони переконували їх переказати оплату наперед. Для цього діяв навіть кол-центр, що створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів, і, як результат, ті залишалися і без своїх коштів, і без придбаних товарів”, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатор – 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець Камінь-Каширського району та 30-річний лучанин. Обоє – потрапили до колонії за крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Жертвами шахрайської схеми ув’язнених стали десятки людей. За тиждень їм на різні картки надходило орієнтовно 100 тисяч гривень.

Під час обшуків у засуджених вилучили мобільні телефони, сім-картки, блокноти з чорновими записами та інші докази по справі.

Усім трьох в’язням уже оголосили підозру в шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 ККУ). Термін їх перебування в установах виконання покарань збільшиться. Їм додатково загрожує ув’язнення від 5 до 12 років.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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