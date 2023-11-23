«Невинна особа втрачає здоров’я за ґратами» – Коломойський написав листа генпрокурору

Олігарх Ігор Коломойський написав листа генпрокурору, в якому він стверджує, що невинний і просить про втручання, передає НСН, посилаючись на УНІАН.

Бізнесмен скаржиться на порушення його конституційних прав та вважає підозру сфальсифікованою, і навів свої аргументи.

Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора України Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників Офісу Генерального прокурора та затягування розслідування. Відповідне відкрите звернення до очільника ОГП опинилося у розпорядженні редакції УНІАН.

Звернутися до Вас з відкритим зверненням мене змушують обставини та атмосфера кричущого порушення норм законодавства, конституційних та процесуальних прав, яка утворилась навколо розслідування Бюро економічної безпеки України кримінального провадження стосовно мене. Я не бачу сенсу наводити обставини, викладені слідчими у повідомленнях про підозру, адже Вам, як особі, що очолює Головну наглядову установу країни, вони детально відомі. Але єдине, що я намагаюсь вже майже три місяці з тюремної камери збагнути, чому Ви — особа, у розпорядженні якої наявні усі докази відсутності події злочину, мовчки споглядаєте, як невинна особа втрачає здоров’я за ґратами, — поскаржився бізнесмен

За словами олігарха, він жодним чином не прагне співчуття, а очікує на справедливість, дотримання прав людини, “тих самих, які Україна декларує на шляху до Євросоюзу, де права людини не є простим словосполученням, де діє Європейський суд з прав людини, який останнім часом усе частіше констатує порушення українськими судами Європейської конвенції з прав людини”.

Коломойський також навів свої аргументи фейкової підозри проти нього. Як звернув увагу бізнесмен, для фахівців у банківській справі, у розпорядженні яких наявні усі фінансові документи, “фактаж” слідства має виглядати у кращому вигляді абсурдом, а у найгіршому – “реалізацією кампанії з розправи наді мною”.

Більш за все мене дивує позиція НБУ та ПриватБанка, який вже майже сім років знаходиться під повним державним контролем. Обставини, викладені у повідомленні про підозру, якщо б вони мали під собою хоч щось, крім фантазій детективів, це фактично вирок менеджменту Нацбанку та ПБ, які впродовж кількох років не помічали відсутності майже 6 млрд грн готівкових грошей, а також повне паплюження репутації двох аудиторських компаній з “Великої четвірки” — PricewaterhouseCoopers та Ernst & Young, — які на протязі 2014-2022 рр. підтверджували фінзвітність ПриватБанка, який у жовтні 2023-го під тиском БЕБ зі ЗМІ дізнався про “недостачу” 5,7 млрд грн. До речі, ці звіти за вказані роки розміщені на офіційних сайтах ПриватБанка та НБУ, тобто знаходяться у вільному доступі, — зазначив він

Коментуючи справу, Коломойський наголосив, що у разі існування якоїсь “схеми”, в цій справі мало б бути сотні підозрюваних. Тобто, провернути якісь сумнівні операції повз моніторинг НБУ було б нереальним. До того ж ПриватБанк під вже державним контролем пережив кількасот ревізій/інвентаризацій, “у тому числі за роки, в які я не мав жодного відношення до банку, або ж немає ніякої недостачі, заволодіння, тобто немає ніякого злочину”.

Він зазначає, що хоча по справі працює більше 50 детективів та прокурорів, протягом місяця вони не допитали жодного вказаного ним свідка.

І окремо, як особисто для керівника наглядової інстанції хочу повідомити — незважаючи на мої скарги, ухвали слідчих суддів, які зобов’язують організувати мені надання медичної допомоги, — жодного лікування від захворювань я не отримую. Стан мого здоров’я погіршується, в умовах слідчого ізолятора вирішити це питання неможливо. Але чого я не можу збагнути, невже на підставі цих сміхотворних підозр я вже настільки небезпечний, що мені відмовляють у праві на отримання належної медичної допомоги? Що має статися для того, щоб мені її надали належним чином?, — цікавиться Коломойський

Коломойський написав листа генпрокурору

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