У захопленому росіянами селищі Мелекіне під Маріуполем окупанти облаштували табір «Юнармії», де вчать дітей стріляти та ненавидіти Україну.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді, передає NNS.

«Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд. У Мелекіно вони облаштували справжній табір, де “промивають мізки”, вчать стріляти та ненавидіти Україну», повідомили у міськраді.

Сепаратистські ресурси поширюють відео, як малолітніх дітей вчать як збирати-розбирати зброю, стріляти, поводитися з парашутом. Кадри з таким «навчанням» розбавляють спортивними іграми та малюванням стінгазет до «дня ВДВ».

Що таке «Юнармія»

У росії заявляють, що це дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони рф. На півострові Крим він почав діяти після його окупації, такі ж «регіональні штаби» з’явилися на окупованих територіях Донбасу.

«Керівники» цієї організації ставлять собі за мету «виростити покоління, здатне захищати вітчизну зі зброєю в руках».

У березні українська розвідка повідомляла, що через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво кремля розглядає можливість залучення до бойових дій 17-18-річних членів «Юнармії».

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