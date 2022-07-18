Юнармія путіна поповнює свої ряди – у росії розпочали довгострокові заходи щодо відновлення армії для затяжної війни в Україні.

Експерти Інституту вивчення війни США (ISW) повідомляють, що росіяни роблять все можливе, аби оновити свої сили на війні, щоб довше протриматися на фронті.

За даними ISW, для цього диктатор владімір путін може готувати юнармійців.

Свої висновки аналітики ґрунтують на інформації Головного розвідувального управління України, передає NNS.

За їхніми даними, в сусідніх з Україною Бєлгороді та області для цього відкрили 500 кадетських класів та 1000 молодших армійських класів.

“Кремль, ймовірно, робить довгострокові зусилля з оновлення сил, які дозволили б відновити сильно пошкоджену російську армію і/або витримати затяжну війну в Україні”, зауважують аналітики.

В ISW зазначають, що юнармія приймає добровольців від 8 до 18 років. Коли їх можуть залучити – невідомо, бо для їхнього навчання потрібно досить багато часу.

У ГУР також повідомили, що російське добровольче товариство сприяння армії, авіації та флоту (ДТСААФ) відкрило у Бєлгороді додаткові курси військового вишколу для тих, хто не має військового досвіду та хоче служити у російських збройних силах.

Експерти ISW прийшли до думки, що кремль створює умови для довгострокових зусиль щодо формування армії з розрахунку на затяжні бойові дії в Україні.

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