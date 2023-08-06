Ворог обстріляв село біля Куп’янська на Харківщині – загинула жінка, поранено чоловіка

6 серпня ворог обстріляв село біля Куп’янська на Харківщині, внаслідок чого загинула жінка, поранено чоловіка.

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує НСН.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення, госпіталізований до медичного закладу.

“Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді”, інформує очільник регіону.

Раніше ми повідомляли, що 5 серпня російсько-окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп’янського району у Харківській області.

На місці атаки сталася масштабна пожежа. Загинули двоє чоловіків, ще четверо отримали поранення.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, окупанти атакували центр переливання крові в Куп’янську.

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