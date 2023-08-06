Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі – деталі від ГУР

Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі з метою провокації, щоб втягнути її у війну проти України.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

«Щодо ракет з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України», зазначив він.

Юсов пояснив, яким чином росіяни могли вдатися до імітаційного пуску ракет.

«Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація перевіряється», додав представник розвідки.

Нагадаємо, 5 серпня Повітряні сили повідомили, що ворожі ракети залітають з території Білорусі. Які саме – не уточнювалось. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях.

Речник Повітряних сил пояснив, що з території Білорусі попередньо залітали запущені у РФ ракети “Кинджал”, але це могли бути й балістичні ракети наземного базування.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети РФ били по “Мотор Січі” у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.

У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

Подробиці про нічну атаку 6 серпня читайте ТУТ.

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