Офіційно: в Одесі розпочався пляжний сезон – де дозволено купатись

В Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Наразі доступ до моря є на шести пляжах.

Про це повідомив у телеграмі керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає НСН.

У повідомленні зазначається: “Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ “Одеса” наказ про доступ людей до моря.

Перші відкриті зони:

– пляж “Калетон”

– Інклюзивний пляж

– муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

– пляж “Ікра”

– пляж “Чайка”

– муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

*список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок)

Доручив голові РВА та меру Одеси особисто проінспектувати пляжі.

Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей ЗАБОРОНЕНО!

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Щоденно – прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.

Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб ЗАБОРОНЕНО!“.

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