Офіційно: в Одесі розпочався пляжний сезон – де дозволено купатись

В Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Наразі доступ до моря є на шести пляжах.
Про це повідомив у телеграмі керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає НСН.
У повідомленні зазначається: “Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ “Одеса” наказ про доступ людей до моря.
Перші відкриті зони:
- – пляж “Калетон”
- – Інклюзивний пляж
- – муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
- – пляж “Ікра”
- – пляж “Чайка”
- – муніципальний пляж (район 10 Фонтану)
*список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок)
Доручив голові РВА та меру Одеси особисто проінспектувати пляжі.
Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.
Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей ЗАБОРОНЕНО!
На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.
Щоденно – прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.
Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб ЗАБОРОНЕНО!“.
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