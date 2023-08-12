“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси на 21 та 23 серпня за популярним маршрутом

“Укрзалізниця” на пікові дати 21 та 23 серпня призначила додаткові рейси. Стало відомо, куди вони курсуватимуть

“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси поїзда №191/192, який прямує від Києва до Львова. Йдеться про потяги на 21 та 23 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”, інформує НСН.

Зазначається, що відправлення з Києва новими вагонами з кондиціонуванням буде 07:05. Потяг прибуде до Львова о 17:03. Зворотно – зі Львова – о 13:15. Прибуття до Києва буде о 22:05.

Крім того, “Укрзалізниця” призначила додаткові рейси поїзда №163/164 Київ – Львів, поїздка яким буде також зручною для харків’ян. В компанії наголошують, що у застосунку треба обрати подорож з пересадкою №63 Харків – Київ + №163 Київ – Львів.

Відправлення з Києва буде 14, 15 та 16 серпня о 06:28. Прибуття до Львова о 13:58 (16 серпня – о 13:40). У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься зі Львова в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Як відомо, почав курсувати новий потяг до Карпат – зі столиці до села Ясіня Закарпатської області через Яремче та Ворохту в Івано-Франківській області.

Ще новини України: Укрзалізниця запускає новий поїзд з Києва до Карпат