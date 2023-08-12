5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

12
Тег:
Cуспільство
12

“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси на 21 та 23 серпня за популярним маршрутом

Журналіст
Укрзалізниця призначила додаткові рейси на 21 та 23 серпня за популярним маршрутом
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

“Укрзалізниця” на пікові дати 21 та 23 серпня призначила  додаткові рейси. Стало відомо, куди вони курсуватимуть

“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси поїзда №191/192, який прямує від Києва до Львова. Йдеться про потяги на 21 та 23 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”, інформує НСН.

Укрзалізниця призначила додаткові рейси на 21 і 23 серпня за популярним маршрутом

Зазначається, що відправлення з Києва новими вагонами з кондиціонуванням буде 07:05. Потяг прибуде до Львова о 17:03. Зворотно – зі Львова – о 13:15. Прибуття до Києва буде о 22:05.

Крім того, “Укрзалізниця” призначила додаткові рейси поїзда №163/164 Київ – Львів, поїздка яким буде також зручною для харків’ян. В компанії наголошують, що у застосунку треба обрати подорож з пересадкою №63 Харків – Київ + №163 Київ – Львів.

Відправлення з Києва буде 14, 15 та 16 серпня о 06:28. Прибуття до Львова о 13:58 (16 серпня – о 13:40). У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься зі Львова в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Як відомо, почав курсувати новий потяг до Карпат – зі столиці до села Ясіня Закарпатської області через Яремче та Ворохту в Івано-Франківській області.

Ще новини України: Укрзалізниця запускає новий поїзд з Києва до Карпат

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×