В Одеській області відкриють пляжний сезон – що відомо

В Одеській області незабаром планують відкрити пляжний сезон. Місцева влада доручила провести відповідну підготовку.

Про це повідомляє НСН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

За словами Кіпера, підрив Каховської ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам.

Голова ОВА підписав розпорядження щодо підготовки доступу відпочивальників на пляжі.

Усі пляжі повинні мати:

захисні сітки, що перешкоджають попаданню мін;

спостережно-рятувальні пости;

буї;

гучномовці;

обладнані укриття поблизу

До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військадміністрації мають підготувати пляжі та подати акти про готовність до Одеської ОВА.

Кіпер зазначив, що ті, хто не встигнуть, можуть подати ці документи пізніше.

Пляжний сезон в Одеській області

Нагадаємо, цього року влада Одеської області вирішила відкрити пляжі, незважаючи на продовження повномасштабної війни з Росією, через яку існує низка ризиків.

Підготовку до пляжного сезону зірвав підрив Каховської ГЕС росіянами, після якого у Чорне море течією забрало уламки будинків, машинне масло і не тільки.

При цьому минулого року пляжний сезон в Одеській області влітку не відкривали.

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