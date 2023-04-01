В Мелітополі хлопець, якого затримали загарбники, вистрибнув з вікна лікарні і загинув – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі так звана “поліція” загарбників затримала хлопця та доправила його до лікарні. У медзакладі він вистрибнув із вікна та загинув.

Про це розповів мер Іван Федоров, передає НСН.

“Немита росія продовжує нищити наших людей в окупації. Викрадення, катування, тортури та доведення до самогубства – проукраїнськи налаштованих громадян намагаються вижити всіма способами. Черговий резонансний випадок зафіксований вчора у лікарні Мелітополя. Молодий хлопець, якого під конвоєм доставили у травматологічне відділення окупаційні поліцаї, вистрибнув з вікна медзакладу на п’ятому поверсі. Шансів вижити у нього не було… Співчуваю близьким загиблого. І вірю, що кожна російська та зрадницька мерзота, яка знущається над нашими людьми, буде покарана”, розповів очільник міста.

Раніше повідомлялось, що у селі Строганівка Мелітопольського району Запорізької області окупанти захопили храм ПЦУ і віддали його Московському патріархату.

Окупанти заявили, що нібито “церкву було відібрано з політичних мотивів 2014 року Православною Церквою України”, яку назвали “розкольниками”.

Також зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ священник ПЦУ був змушений виїхати з села.

Храм Покрови Пресвятої Богородиці у Строганівці був освячений 14 жовтня 2010 року. Будівництво велося від вересня 2009 року. Раніше у селі була церква, яку зруйнувала радянська влада у 1930-х роках минулого сторіччя. Під час Другої світовох війни місцеві жителі знову відбудовали церкву, але у 1960-х роках вона була остаточно закрита та розібрана.

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