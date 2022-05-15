Укрзалізниця надасть вагони для проживання людей

Укрзалізниця вже наступного тижня надасть мешканцям Ірпеня вагони для тимчасового проживання людей.

Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин на засіданні міськвиконкому.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Railway Supply.

«Укрзалізниця наступного тижня надасть рухомий склад, а саме вагони для проживання, з душем, туалетами, окремими ліжками, вагоном-рестораном. Він стоятиме на запасному шляху, огороджений парканом», Олександр Маркушин.

Мер зазначив, що у вагони можуть тимчасово поселити до 200 осіб, насамперед тих, які зараз не мають житла, але хочуть повернутися до Ірпіня.

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