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Укрзалізниця надасть вагони для проживання людей

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вагони

Укрзалізниця вже наступного тижня надасть мешканцям Ірпеня вагони для тимчасового проживання людей.

Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин на засіданні міськвиконкому.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Railway Supply.

«Укрзалізниця наступного тижня надасть рухомий склад, а саме вагони для проживання, з душем, туалетами, окремими ліжками, вагоном-рестораном. Він стоятиме на запасному шляху, огороджений парканом»,Олександр Маркушин.

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Мер зазначив, що у вагони можуть тимчасово поселити до 200 осіб, насамперед тих, які зараз не мають житла, але хочуть повернутися до Ірпіня.

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