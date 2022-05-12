В Україні почали різко зростати ціни на житло – у яких регіонах найдорожче

Ціни на житло в Україні почали різко зростати. У деяких областях країни, де бойових дій наразі немає, вартість квадратних метрів зросла на 35%. В основному це західні регіони, де відновився продаж як вторинного житла, так і квартир у новобудовах

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За даними порталу “Лун Місто”, близько 40% новобудов в Україні у травні відновили продаж квартир – в основному, це західні та центральні області країни. При цьому ціни на первинному ринку нерухомості в деяких регіонах в середньому підвищилися на 10%, при цьому в Кіровоградській області стався рекордний стрибок цін – 35%. В Одесі зростання цін поки що незначне – 2%, оскільки цей регіон поки що не вважається безпечним.

Лідерами на первинному ринку продажу нерухомості на сьогоднішній день є Закарпатська (95% ЖК відновили продажі), Івано-Франківська (93%) та Черкаська (92%) області. У столиці кількість новобудов, які відновили продажі, становить лише 14%. При цьому ціни на квартирі у Києві залишаються на довоєнному рівні.

У Херсонській, Харківській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях ринок житлової нерухомості поки що залишається у замороженому стані, оскільки у цих регіонах продовжуються бойові дії.

У Запоріжжі будівництво та продажі відновили лише 2 житлові комплекси, що становить 8% від усіх новобудов на ринку міста, при цьому ціни в них навіть упали на 2%.

У Полтавській області квартири продаються у 72% наявних нових житлових комплексів. Їхня вартість на 2% дорожча, ніж перед війною. На Дніпропетровщині ціни залишилися незмінними.

В Україні окремо по регіонах встановлять граничні ціни на продукти, транспорт і оренду житла