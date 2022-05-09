Кабмін розширив перелік пошкодженої і зруйнованої нерухомості, яка ввійде у реєстр пошкодженого житла.

Про це NNS дізнався з повідомлення Свої.City.

Збирати інформацію про пошкоджене або знищене нерухоме майно тепер можна навіть за допомогою супутникових знімків. До переліку додали зруйновані будинки-недобудови та дачі.

Як працюватиме реєстр зруйнованих об’єктів нерухомості?

До реєстру зруйнованого житла буде включено інформацію про:

пошкоджене та зруйноване нерухоме майно (будинки, квартири, дачні будиночки);

особах, нерухоме майно яких пошкоджено чи знищено;

завданих збитків унаслідок пошкодження майна.

Доступ до інформації, яка включатиметься до реєстру зруйнованого житла, матимуть державні та місцеві органи влади, комунальні підприємства та ОСББ. Завдяки цьому інформація про зруйновані будинки оперативно верифікуватиметься і власників пошкодженого житла звільнятимуть від сплати комунальних послуг .

Адміністратором реєстру зруйнованих об’єктів буде Дія (Мінцифри), власником інформації стане Міністерство інфраструктури України.

Держреєстр пошкодженого майна: перелік зруйнованих будинків та об’єктів

До держреєстру включатимуть інформацію про пошкоджені або зруйновані внаслідок військової агресії Росії об’єкти:

квартири, інші житлові приміщення, дачні та садові будиночки приватні житлові будинки, які були зруйновані або знищені;

об’єкти будівництва, з дозвільною на будівництво документацією (багатоквартирні, приватні, дачні та садові будинки), у яких вже були зведені несучі та зовнішні “запобіжні конструкції” (стіни);

спільного майна багатоквартирного будинку;

лінійних об’єктів;

об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Хто може подати заявку на компенсацію за пошкоджений чи зруйнований будинок?

Крім власників, інформацію про зруйнований будинок або інший об’єкт нерухомості тепер можуть подавати спадкоємці фіз та юрособи.

Як подати інформацію до реєстру зруйнованого чи пошкодженого житла?

Подати інформацію про зруйнований будинок можна одним із трьох способів, незалежно від місця фактичного проживання заявника:

Через Дія. Для цього необхідно мати номер платника податків та авторизувавшись у додатку “Дія” слідувати інструкціям у розділі “Пошкоджене майно” .

Через ЦНАП чи нотаріуса. Співробітник адмінцентру або нотаріус приймає інформацію про зруйноване або пошкоджене житло за наступним алгоритмом :

Встановлює особу та повноваження заявника. Заповнює інформаційну заявку через портал Дія. За бажанням заявника роздруковує заявку.

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