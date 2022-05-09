Корбан запропонував справедливий спосіб компенсації втраченого житла українцям

Керівник Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що уряд має знайти швидкий та справедливий спосіб компенсації втраченого житла українцям

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Геннадій Корбан сказав, що ухвалюючи рішення, потрібно враховувати такі критерії, як цільові засоби й право вибору. Такою думкою він поділився на своїй сторінці у Facebook. За його словами, чиновники вже розпочали важливу й надихаючу на перемогу дискусію на тему відновлення України.

“Сотні тисяч людей, 5 млн зруйнованих квадратних метрів житла. За чутками, в уряді є кілька думок проектів та програм з будівництва житла для компенсації громадянам, які втратили дах над головою. Хороша ідея, правильна”, – написав Корбан.

Він зазначив, що нині вже багато архітекторів малюють свої проєкти, а забудовники шукають виходи на тих, хто вирішує. Навіть “якісь комівояжери” проводять переговори щодо купівлі великої кількості квадратних метрів на вторинному ринку.

Глава Центру дніпровської тероборони наголосив, що усвідомлено не згадуватиме про корупцію, адже в Україні війна. Водночас вважає, що сьогодні наша країна потребує справедливих рішень. І тому у нього виникла ідея, як знайти “простий, швидкий та справедливий механізм компенсації людям, які втратили житло”.

Насамперед, на його думку, уряд повинен виробити критерії, виходячи з кількості членів сім’ї, віку, соціального статусу, статі тощо, згідно з якими буде визначено компенсаторний механізм. А саме кількість квадратних метрів, які визначаються на кожну людину, яка втратила житло .

Опісля уряд має “випустити житлові сертифікати або векселі” (фактично це боргове зобов’язання), зарезервувавши відповідні кошти під ці деривативи.

“Житлові векселі мають бути іменними і не підлягати вільній купівлі-продажу між громадянами та юрособами. Інакше кажучи, ці цільові кошти людина може витратити винятково на придбання житла у забудовників і на вторинному ринку”, – вважає Корбан.

Він назвав також переваги такого способу компенсації:

державі не потрібно самій будувати;

людині не нав’язують конкретне житло і кожен має вибір;

за такої конструкції забудовники починають боротися і конкурувати між собою за подібних клієнтів, що органічно запускає ринок нерухомості;

людина має можливість доплатити або заощадити для ремонту з тих коштів, які належать їй відповідно до житлового сертифікату чи векселя;

державі не потрібно одразу витрачати величезну кількість грошей і резервів, оскільки житловий вексель – це фінансовий інструмент і може бути оплачений забудовнику протягом певного часу гарантованими платежами від 6 місяців до 2 років. Усі операції проходять через уповноважений держбанк.

“І найголовніше – людина робить вибір самостійно, тобто держава мінімізує ризики претензій з боку громадян, оскільки вибір за ними. Цей спосіб чесний і справедливий, і несе в собі масу переваг для ринкової економіки. Такі думки. Це спрощено. А там робіть як знаєте”, – підсумував Корбан.

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