У Полтаві в одному з нічних клубів в розпал війни молодь влаштувала танці під хіти російських виконавців. Інцидент спровокував скандал, а учасники вечірки заявили, що “втомилися від війни”.

Як передає НСН, до мережі потрапило відео з розважального закладу Muza-Bar Club, де, порушуючи закон, включали пісні артистів із країни-агресора. Молодь, яка була присутня на дискотеці, активно підспівувала й танцювала під російську музику.

У клубі звучали пісні Моргенштерна, Інстасамки, Басти та інших артистів із РФ.

Відео інциденту спровокували справжній резонанс у мережі. Користувачі зажадали покарання для закладу і розкритикували молодих людей, які веселилися під російські хіти.

У Полтаві у muza bar відриваються під басту, інстасамку, моргернштерна і подібний деганський руснявий гівноконтент.

У Полтаві, судячи по коментам, такий двіж вважається нормою. Сумно. pic.twitter.com/1xf0rvta5i — Trayan ✙ (@trayanmuse) February 14, 2023

Дехто запропонував організувати роздачу повісток у нічних клубах.

Незабаром з’явилася реакція учасників скандальної дискотеки. Вони заявили, що “втомилися від війни” та “живуть життя”, а патріотам порадили слухати “ваньку-встаньку”.

Крім того, в мережі з’явилася заява нібито адміністрації клубу Muza-Bar Club, у якій стверджується, що вечірку з російськими піснями організував не заклад – приміщення нібито було здано в оренду.

Нагадаємо, в червні 2022 року депутати Верховної Ради ухвалили закон про заборону публічного прослуховування російської музики, в тому числі на телебаченні, радіо, в розважальних закладах, у школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах і кіно.

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