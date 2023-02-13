В мережі жваво обговорюють фото сина Соловйова. Данило Соловйов, який проживає у Лондоні, позує на камеру із зачіскою, манікюром та макіяжем.

В той же час його батько – відомий російський пропагандист Володимир Соловйов активно закликає відправляти на фронт солдатів строкової служби та виступає проти ЛГБТ, передає НСН.

Володимир Соловйов в ефірі авторського політичного шоу повідомив, що уряду Росії необхідно відправляти на фронт солдатів-строковиків. Він зазначив, що молоді військові і самі не проти вирушити “в зону СВО”, адже там уже воюють їхні батьки.

З’ясувалося, що син кремлівського пропагандиста – модель у Лондоні.

Також телеведучий перед камерами заявив, що російська армія кожні півроку має від 120 до 140 тисяч “прекрасно підготовлених” молодих солдатів, тому це “питання треба якось вирішити”.

Однак примітний той факт, що Соловйов має двох синів призовного віку, жоден з яких не подався воювати.

“Син Володимира Соловйова Данило Соловйов розповів, що поки не може укласти контракт із міністерством оборони Росії та вирушити за захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракт із лондонським модельним агентством”, написали 10 лютого автори сторінки Думмінг Тупс (Анк-Морпорк) у гумористичних цілях.

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