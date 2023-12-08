У Херсоні судитимуть священника УПЦ МП, який торгував зброєю та боєприпасами.

Як передає НСН, про це повідомили в обласному управлінні прокуратури.

Слідство встановило, що обвинувачений у вересні 2023 року продав два зенітно-ракетні комплекси «Ігла», призначені для ураження повітряних цілей. Також він нібито продав три порохові заряди до ручного протитанкового гранатомета. За це підозрюваний отримав три тисячі доларів.

Також правоохоронці встановили місцеперебування ще двох схронів зі зброєю і боєприпасами. Вони були в підвалі багатоповерхового житлового будинку та на земельній ділянці, що належить чоловіку.

Серед виявленого — кулемет, автомат АК-74, порохові заряди, гранати, набої з магазинами різного калібру, штик-ножі.

Яким може бути покарання?

Правоохоронці розслідували справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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