У Генічеську росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами (фото)

На Херсонщині у тимчасово окупованому Генічеську підпілля провело успішну диверсію – росіянин-партизан підірвав дві вантажівки із загарбниками.

Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ”, передає НСН.

Зазначається, що окупантів підірвали вранці 15 вересня.

За даними підпілля, військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд.

“Він приховав там 10 кілограмовий “подарунок”. У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано. Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом. Агент успішно покинув Генічеськ”, йдеться у повідомленні.

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