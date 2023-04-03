На Житомирщині у селищі міського типу Іршанськ священник УПЦ МП вдарив по голові 12-річного хлопчика, іншу дитину він штовхнув.

Жінка на ім’я Аліна Кундіч, яка стала свідком інциденту, розповіла, що дії священника бачили багато людей. Ба більше, вона поділилась відео, передає НСН.

За її словами, ще одного хлопчика священик штовхнув.

На кадрах видно багато людей та словесну суперечку. На жаль, не видно, як священник московського патріархату б’є дитину, проте чути подібний до удару звук. Після цього хлопчик почав обурюватись.

Аліна Кундіч розповіла, що діти стояли з синьо-жовтими прапорами. Сутичку зняв на відео один з хлопчиків.

Станом на 14 годину 3 квітня на сайті УПЦ МП не коментували інцидент.

Як повідомляє “Житомир online“, інцидент стався під час зборів мешканців міста, які ухвалили рішення перейти під юрисдикцію Української Православної церкви (ПЦУ). На зборах люди висловилися за перехід до ПЦУ, а священики УПЦ МП не дали віруючим ПЦУ зайти до храму.

Зазначається, що вони давно не пускають у храм віруючих ПЦУ – а храм в Іршаві один. Перехід іршавської парафії до ПЦУ призначено на 8 квітня. За три години громада зібрала на користь такого рішення понад 1000 підписів.

Судячи з опублікованих кадрів, на місці було багато поліції, але все одно, між священнослужителями УПЦ МП та жителями міста, після того, як один із священиків ударив хлопчика по голові, виникла сутичка. На агресивного священнослужителя поліція склала протокол.

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