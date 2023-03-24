На Київщині син мера вдарив військового – реакція мережі та поліції (відео)

Під час сесії міської ради син мера міста Березань Володимира Тимченка вдарив військовослужбовця кулаком в обличчя.

Відео інциденту з’явилось у мережі, передає НСН.

Зазначається, що причиною конфлікту, ймовірно, стало невдоволення захисника, який саме приїхав у відпустку з фронту, рішеннями міського голови.

На відео чути, як син мера Березані називає військовослужбовця опудалом після чого б’є його. Жінка, присутня у залі пригрозила, що викличе поліцію, якщо конфлікт не припиниться, після чого чоловіків швидко розняли.

Сам Тимченко та його батько поки не коментували те, що сталося. Березанська міськрада також ніяк не відреагувала.

Втім, інцидент прокоментували користувачі мережі та Броварське районне управління поліції.

Син мера вдарив військового. Що кажуть у мережі та поліції

Люди обурені такою поведінкою представника влади та пропонують відправити його на передову.

Один із військовослужбовців у коментарях під відео навіть погодився взяти його у свою бригаду на перевиховання та додав, що в нього вже є один депутат-розкрадач Гостомеля – сидить в окопі.

Водночас за словами представників поліції розпочато розслідування обставин інциденту в місті Березань.

“Наразі 30-річного військовослужбовця направлено на проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини події та проводять слідчі дії. Дізнавачі, за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень, розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.125 ККУ]”, йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі із таким рішенням не згодні та пропонують покарати агресора статтею 435, яка передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Що ще відомо

Як пише 24 канал, є інформація, що нинішній мер Березані тісно пов’язаний із компанією російського мільярдера Андрія Молчанова ТОВ “Аерок” – однією з найпотужніших компаній з виготовлення газобетонних блоків в Україні, яка володіє двома заводами з виробництва автоклавного газобетону – у містах Обухів і Березань.

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