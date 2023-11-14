Студенти Львівської політехніки організували мітинг проти Фаріон на тлі скандалу через її висловлювання на адресу російськомовних бійців української армії та публікацію листа з даними студента з окупованого Криму.

Про проведення акції повідомляє НСН з посиланням на Громадське.

Студенти Національного університету «Львівська політехніка» організували мітинг проти викладачки вишу та мовознавиці Ірини Фаріон і вимагають її звільнення.

Під стіни вишу вийшли десятки людей. У низки можна було побачити плакати із написами «Геть комуністку Фаріон» та «Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові».

Згодом учасники акції зайшли всередину будівлі — начебто під кабінет мовознавиці. Там люди скандували: «Освіта — без комуністів».

Що передувало?

У своєму Telegram-каналі Ірина Фаріон оприлюднила електронний лист, який надійшов їй від кримського студента Максима Глєбова. Він підтримав мовознавицю щодо важливості української мови.

Лист надійшов після скандалу за участі Фаріон: мовознавиця заявила, що «категорично не приймає» те, що деякі військовослужбовці бригади «Азов» та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою. Ця заява викликала хвилю критики на адресу Фаріон. Однак у своєму Telegram мовознавиця публікувала заяви тих, хто став на її бік.

«Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на [вулицю імені] Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму. […] Ви для мене — промінь серед темряви окупації. Знаю, Україна переможе рашу. Знаю, Мова переможе язик», написав хлопець.

Фаріон не приховала імені хлопця та місто, де він навчається, попри зауваження в коментарях. Проросійський ресурс «Крымский СМЕРШ» заявив, нібито завдяки цьому студента знайшли.

Telegram-канал опублікував відео з хлопцем, який відрекомендовується Максимом Глєбовим, підтверджує, що це він надіслав листа Фаріон, «визнає свою провину» та «відмовляється від своїх поглядів».

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо мовознавиці Ірини Фаріон за фактом розголошення конфіденційної інформації студента з Криму.

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що «буде вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності» мовознавицю. Народна депутатка від партії «Голос» Інна Совсун повідомила, що написала на Фаріон заяву до правоохоронних органів.

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