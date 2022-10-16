Росія застосувала новий тип дрона біля Києва – експерт розповів деталі

Російські окупаційні війська застосували новий тип дрона біля Києва.

Про це в ефірі “Freeдом” розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, передає NNS.

“Росія шукатиме нові поставки, бо безпілотники для неї дуже важливі. Ми зараз досить довгий час спостерігали, як обстрілюється Україна за допомогою дронів-камікадзе “Shahed-136”, а здебільшого це були дрони у нумерації від 200 до 299. Саме такою була нумерація цих об’єктів. Зараз був зафіксований у районі Києва дрон зовсім іншого типу, він дуже схожий на “Shahed”, але там був дрон зовсім іншого типу двигуна. Він був меншого розміру і мав меншу бойову частину, вона була приблизно 15 кг. І номер мав 431. Власне можна говорити, що у цьому разі застосовувався інший тип дрона”, зазначив він.

За словами експерта, це вказує на те, що окупаційна армія використовує кілька типів дронів на території України.

“Ми на сьогодні можемо констатувати знаходження кількох типів дронів на території України. Яка кількість кожного з типів дроном в даний час перебуває в числі використовуваних, важко сказати. Але те, що гранично до 300 у них може бути ця кількість, справді це може бути. І з кожним днем ​​їх стає менше і менше, як камікадзе, так і розвідувальних, які теж збиваються”, додав експерт.

Коваленко також оцінив імовірність наступу на Україну з території Білорусі.

“Російський контингент, розташований на території Білорусі, на сьогоднішній день не можна використовувати для повномасштабного вторгнення. Для повномасштабного вторгнення в Україну цей контингент має хоча б приблизно відповідати тому, що вторгся у лютому 2022 року з території Білорусі на північний плацдарм. Це приблизно до 40 батальйонно-тактичних груп, тобто 30-35 тисяч особового складу. Якщо буде збільшення цього контингенту, який можна говорити про зростаючу загрозу. Але на сьогоднішній день вона мінімальна. Тим більше, що Росія постійно вивозить з території Білорусі боєприпасів, артилерії, ствольної, буксированої, самохідної, а також танків. Це вкотре вказує на те, що вони не так готуються до якихось наступальних дій, скільки навпаки видавлюють останні соки з Білорусі для виключно застосування в зоні бойових дій в Україні своїми військами”, зазначає експерт.

Іранські дрони в російській армії

Протягом останнього тижня російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Зокрема, безпілотники завдали ударів у Білій Церкві, Запоріжжі, Харкові, у Вінницькій області тощо. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що, за інформацією розвідників, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе “Shahed”.

Саме через застосування БпЛА повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше. Річ у тому, що дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

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