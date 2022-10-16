Росія може закупити в Ірану нові дрони-камікадзе Arash-2: що відомо

Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Мова йде про дрони-камікадзе Arash-2, які є “новинкою” іранського оборонного комплексу.

Про це повідомляє NNS з посиланням дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують українські та російські Telegram-канали, які своєю чергою посилаються на джерела в Ірані. Ймовірно, росія уклала нову угоду з Іраном для постачання дронів. Наразі кількість придбаних безпілотників невідома.

Проте аналітики ISW вважають малоймовірним те, що російські війська в Україні зможуть використовувати нові іранські дрони більш ефективно, ніж Shahed-136.

Що відомо про дрони-камікадзе Arash-2

Достеменних відомостей про характеристики чи випробування цих дронів немає. Вся інформація базується лише на даних Ірану.

Раніше Міноборони Ірану заявляло, що дрони мають дальність польоту до 2 тисяч кілометрів та можуть атакувати цілі на території Ізраїлю. За необхідності, цей безпілотник можуть обладнати оптичними та тепловізійними сканерами. Ймовірно, цей дрон може визначати випромінення радарів та вміє обходити системи ППО.

Запуск Arash-2 можливий з платформи та з контейнеру. Це дозволяє перевозити їх приховано або запускати з морських платформ.

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