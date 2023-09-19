Окупанти завдали 3 ракетні удари по Харкову – виникла пожежа

Ввечері 18 вересня окупанти завдали 3 ракетні удари по Харкову. У Холодногірському районі міста виникла пожежа.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує НСН.

О 23:10 окупанти завдали 3 удари у Холодногірському районі Харкова. Тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих, написав він.

Також протягом доби росіяни обстрілювали Харківську область з різної зброї.

Протягом доби по області авіаційних ударів зазнали Берестове Куп’янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району. Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, йдеться у повідомленні.

О 10.30 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих.

О 19:00 у м. Вовчанськ на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300м.кв.

Протягом доби постраждалих внаслідок збройної агресії РФ не зафіксовано.

“Вибухотехніки ДСНС за добу обстежили 4,7 га території області та знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети. До робіт залучали 31 піротехнічний розрахунок ДСНС – 157 осіб та 63 одиниці техніки”,додає очільник регіону.

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