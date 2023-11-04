Ворог ракетами атакував Полтавщину – загинула жінка, постраждали діти

Ввечері 4 листопада ворог ракетами атакував Полтавську область. За попередньою інформацією, одна жінка загинула.

Також є постраждалі, їхню кількість поки не називають, але відомо, що серед них — двоє дітей.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, передає НСН.

За словами Проніна, уламки ракети також пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

Повітряна тривога пролунала в Полтавській області близько 17:17. Станом на 19:25 її скасували.

Нагадаємо, попередній російський ракетний удар по Миргородському району відбувся у ніч проти 31 жовтня. Тоді керівник Полтавської ОВА повідомляв, що обійшлося без постраждалих та без пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури.

А в ніч проти 1 листопада росіяни влучили по нафтопереробному заводу в Кременчуці, що на Полтавщині.

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