Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками і ракетами – що відомо

Росія вночі і зранку 29 жовтня знову атакувала Україну безпілотниками і ракетами. Сили ППО знищили 5 ворожих дронів.

Про це інформує НСН із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

“Сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131″. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено”, йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Повітряних силах, пуски “шахедів” було здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), а ракету Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки).

Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.

Усі ударні БпЛА противника знищено у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками і ракетами

Вночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області працювали сили ППО.

За інформацією першого заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, в області працювала ППО.

“Дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає”, зазначив він.

Зранку на Полтавщині лунали вибухи. Росіяни атакували Миргородський район. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Всі служби працюють на місці”, йдеться в повідомленні.

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