Погоня та вибухи у Дніпрі зловмисники кинули гранату поряд із зупинкою (фото, відео)

Погоня та вибухи у Дніпрі: 13 листопада зловмисники на Lexus кинули гранату поруч із зупинкою громадського транспорту. Один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє НСН з посиланням на видання “Дніпро оперативний”.

Вибух біля зупинки громадського транспорту на проспекті Свободи пролунав близько 14:00. Момент потрапив на відео.

Після нападу зловмисники намагалися втекти з місця події, поліцейські влаштували погоню. Нападників вдалося затримати на вулиці Академіка Білелюбського.

Озброєний водій забарикадувався в салоні. Правоохоронці оточили місцевість та перекрили проїзд. В результаті спецоперації було затримано трьох чоловіків. Попередньо, серед них є відомі в місті кримінальні елементи.

Також на місце події оперативно прибули спецназівці та слідчо-оперативна група.

За словами очевидців, правоохоронці переслідували автомобіль Lexus. Під час погоні з автівки викинули бойову гранату та пістолет в бік зупинки на проспекті Свободи.

Як повідомили в поліції, через майновий конфлікт зловмисники кинули гранату в містянина: під час поліцейської спецоперації правоохоронці затримали двох нападників.

Наразі двоє чоловіків – брати віком 47 та 53 років, затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов’язань.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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